Madagascar: Place à la coopération juridique

Au cours de cette visite, Raphaël Jakoba a rencontré les plus grands cabinets à Beijing tels que : Zhong Lun Law Firm, Beijing DHH Law Firm, Tian Yuan Law Firm et les cabinets internationaux dont Norton Rose Fullbright (Beijing) ainsi que l'Arbitration Institute of China, University of Law (Beijing).

Aussi, les échanges ont principalement porté sur la sécurisation des investissements à Madagascar, l'état de développement de l'arbitrage à Madagascar au regard de la loi malgache et des conventions internationales sur l'arbitrage. L'intérêt de ce rapprochement entre cabinets résulte des perspectives d'investissements des opérateurs chinois à Madagascar dans plusieurs domaines notamment l'énergie et les infrastructures.

En effet, à l'invitation de l'organisme Asillians - une plateforme de cabinets de conseils et d'avocats établis en Chine, Raphaël Jakoba, Manager du Cabinet Juridique Malgache (Madagascar Conseil International), s'est rendu en Chine à la fin du mois d'octobre pour rencontrer les grands cabinets chinois spécialisés dans l'arbitrage international et les investissements internationaux en Afrique. Les cabinets chinois qui accompagnent généralement les opérateurs chinois sur le plan juridique dans les investissements en Afrique ont été particulièrement intéressés par l'environnement juridique des affaires à Madagascar.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.