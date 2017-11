Cameroun: Plus de confort à l'aéroport de Douala

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

« Tous les acteurs sont là pour résoudre les problèmes qui sont survenus depuis le dernier forum, et améliorer d'une manière performante nos services, en termes de réception des clients sur nos plateformes et dans nos aéroports », a ajouté Rémy Ossong.

Réduire les tracasseries, protéger les droits des passagers, mettre en œuvre les règles environnementales dans les aéroports... Ces préoccupations et bien d'autres sont au cœur de quatre jours de travaux ouverts ce mardi 7 novembre à Douala, à l'initiative de l'Autorité aéronautique. De fait, il s'agit d'un forum sur la qualité des services offerts aux usagers du transport aérien. Des assises qui impliquent, outre les acteurs directs du transport aérien (compagnies, autorités de tutelle ou de régulation, etc.), les administrations en charge du commerce, de la santé, de la sécurité, des douanes, entre autres.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.