Nombreux sont les défis qui restent à relever pour la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Et cela le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, l'a fait savoir au Comité de Pilotage sur le suivi de la mise en œuvre de ce Pnd.

En effet, après avoir fait le point du Pnd 2012-2015, qui a permis de restaurer la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, de rétablir l'Etat de Droit et la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire ainsi que de relancer l'économie, le Premier ministre a expliqué que l'objectif est l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020.

« De nombreux défis, liés notamment au processus de transformation structurelle et sociale du pays dans laquelle s'est engagé le Gouvernement, demeurent. L'accompagnement efficace de nos partenaires au développement dans la mise en œuvre du PND 2016-2020 devrait permettre de relever l'ensemble de ces défis. », a souligné Amadou Gon Coulibaly.

Avant de se féliciter de l'effectivité du suivi technique de la mise en œuvre du PND. Il a marqué sa satisfaction de voir le rapport de suivi au titre de l'exercice 2016, faire ressortir une contribution substantielle des partenaires au développement évaluée à 662,8 milliards FCFA.

Toute chose qui a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure notamment, l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captant de Bonoua, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités et la construction du barrage de Soubré qui devrait consolider la place de Hub énergétique de la Côte d'ivoire dans la sous-région.

Les efforts à accomplir Il a par ailleurs noté avec satisfaction, un niveau d'engagements de 5,9 milliards de dollars US à fin 2016, soit un taux d'engagement de 38% par rapport aux annonces de 15,4 milliards de dollars au Groupe Consultatif. Et le taux de décaissement des ressources exté- rieures en 2016 s'est établi à près de 80%.

Cependant pour le chef du Gouvernement, ces résultats, bien qu'encourageants, ne devraient toutefois pas occulter les réels efforts à accomplir pour être encore plus performants en termes de ciblage des interventions, de capacité d'absorption et d'efficacité.

Aussi les efforts devront-ils porter aussi bien sur la préparation des projets que sur leur gouvernance.

Au titre de la préparation des projets, il s'agit de conduire des études sectorielles et stratégiques nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de grands projets structurants tout en renforçant la qualité des études de faisabilité.

« J'ai instruit les services techniques à l'effet de traiter les questions de contreparties des projets cofinancés ainsi que d'opérationnaliser les contrats de performance des coordonnateurs des projets et Programme dans l'optique de renforcer leur efficacité », a-t-il fait savoir.

Et de préciser que le rapport fait des recommandations non seulement en vue d'une affectation efficiente des ressources, mais également pour une organisation optimale du processus de mise en œuvre dans les secteurs, sans omettre la nécessité d'une meilleure coordination du dispositif de suivi-évaluation au niveau central et local.

Au regard des missions du Comité de Pilotage sur le Suivi du PND, la rencontre d'hier avait donc pour but de valider les recommandations du Comité Technique sur les aspects techniques et financiers pour la bonne exécution des projets et programmes du PND et veiller à la prise en compte des avis du Groupe des Partenaires au Développement et du secteur privé dans la perspective de la tenue du Conseil présidentiel d'orientation.

Un dialogue inclusif de haut niveau devrait aborder entre autres préoccupations, les questions relatives à la Coordination de l'Aide et à l'interface avec le Gouvernement, à la Capacité d'absorption sans oublier les Objectifs de développement durable.

Pour la Concertation de haut niveau, les Partenaires au Développement seront associés aux réflexions engagées par le Gouvernement sur les grands sujets de développement du moment, notamment l'Immigration clandestine, le Registre National des Personnes Physiques, le Dividende démographique, l'Orpaillage clandestin, la Préservation des forêts classées des parcs et réserves. Quant à la ministre du Plan et du développement, Nialé Kaba, elle a articulé sa présentation autour des conclusions du rapport de suivi 2016.