Cameroun: Une pratique à parfaire

Il y a certes des efforts fournis ici et là. Mais, globalement, il y a encore du chemin à faire pour améliorer l'usage des deux langues officielles « d'égale valeur » dans nos administrations. Pour y parvenir, il faudra définir des stratégies tenant compte des spécificités propres à chaque milieu. Ensuite, sensibiliser les populations sur les enjeux de la démarche afin d'abattre les barrières psychologiques qui existent. En un mot comme en mille, les Camerounais n'ont pas d'autres choix que de parfaire la pratique du bilinguisme s'ils veulent renforcer la cohésion et le sentiment d'appartenance à une même Nation.

Puis, spécialiser les traducteurs en créant des sections spécialisées de traducteurs à l'Ecole supérieure de traduction et d'interprétariat de Buea. De sorte que ces professionnels, une fois sur le terrain, soient aptes à prendre en compte le socle culturel des langues officielles en vigueur. Assez régulièrement, face à l'obstacle que représente la langue, certains compatriotes peuvent être habités par un sentiment d'incompréhension, voire d'exclusion, alors qu'ils sollicitent un service public parfois banal. Face à eux, l'agent qui ne les comprend pas a tort parce qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Inconsciemment peut-être, il contribue à la frustration de certains compatriotes. Ces clichés peuvent s'observer dans toutes les régions. Au moment où des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) descendent dans certaines administrations à Yaoundé, l'idée qui se dégage c'est que dans ces lieux de travail, le bilinguisme n'est pas la chose la mieux partagée.

Cependant, dans les faits, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Dans les régions francophones du pays, la langue de Molière affirme sa suprématie. Tandis que dans les régions anglophones, c'est la langue de Shakespeare qui dicte sa loi. Le francophone ou l'anglophone qui se retrouve pour la première fois dans l'une ou l'autre partie du pays comprend clairement que l'environnement culturel n'est pas le même. Au niveau central, il n'est pas courant, dans une administration à Yaoundé, de trouver rapidement un document, un discours ou un communiqué dans ses deux versions, française et anglaise. En outre, les responsables préposés à l'accueil ne s'expriment pas toujours dans les deux langues pour pouvoir renseigner et orienter convenablement les usagers, qu'ils soient francophones ou anglophones. Dans les cellules de traduction qui seront dorénavant plus sollicitées, il faut renforcer les effectifs.

La loi fondamentale consacre en effet, dans son article premier, alinéa 3, l'adoption de l'anglais et du français « comme langues officielles d'égale valeur » et « garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire... »

La pratique et la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire camerounais sont garanties par la loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 et complétée par la loi n°001/2008 du 14 avril 2008.

