Cameroun: Assassinat d'un gendarme à Jakiri - Vive condamnation du gouvernement

Le communiqué du MINCOM parvenu à notre Rédaction.

Le ministre de la Communication informe l'opinion publique nationale et internationale que ce lundi 6 novembre 2017 aux environs de 8 heures, un groupe constitué d'une dizaine d'individus armés de lance-pierres et de machettes, a perpétré une attaque contre le lycée technique de Jakiri dans le département du Bui, région du Nord-Ouest. Les assaillants se sont alors introduits dans l'enceinte de l'établissement, afin d'expulser les enseignants et les élèves qui s'y trouvaient en pleine séance de cours.

Se rendant compte de la situation, le proviseur du lycée a immédiatement donné l'alerte aux forces de défense et de sécurité qui sont vigoureusement intervenues, permettant ainsi de faire échec à l'entreprise criminelle des assaillants.

C'est au cours de la battue organisée pour les rattraper que le gendarme major Djolai Bienvenu en service à l'escadron 51 à Bafoussam, mais détaché en renfort à la brigade de Jakiri, a été pris à partie et abattu par les malfaiteurs. Son corps a été retrouvé quelques instants après, criblé de balles, non loin du théâtre des opérations. Le ministre de la Communication présente à la famille du défunt si durement éprouvée, les condoléances du chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya, chef des armées.

Au nom du gouvernement, le ministre de la Communication apporte le réconfort et le soutien de la Nation tout entière à nos forces de défense et de sécurité, dans le combat qu'elles mènent avec méthode et professionnalisme contre le terrorisme et la violence aveugle portés par ces malfrats et assassins sans foi ni loi. Toujours au nom du gouvernement, le ministre de la Communication interpelle les acteurs de la société civile, ainsi que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, à faire preuve de la plus grande vigilance, pour la protection des édifices publics, en particulier les établissements scolaires et de santé, devenus les cibles privilégiées de ces actes terroristes.

Le ministre de la Communication salue le courage, la détermination et la promptitude d'action du proviseur du lycée technique de la ville de Jakiri, grâce auxquels ce lieu de dispensation de l'éducation et du savoir a pu être préservé contre la folie destructrice des forces du mal.