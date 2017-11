Madagascar: Une vitrine de la réussite du partenariat public-privé

Raphaël Jakoba, Manager du Cabinet MCI en compagnie de Yi Wang Partner -Head of Norton Rose Fullbright Beijing Plus »

Aujourd'hui, cette nouvelle centrale thermique est une vitrine de la réussite d'un partenariat public-privé entre une entreprise turque et une société d'Etat malgache et le pouvoir peut se décharger du poids de l'aide financière qu'il devait apporter à la Jirama.

Dans l'absolu, en effet, toutes les difficultés rencontrées par la Jirama semblent résolues, mais les problèmes structurels de la société nationale d'électricité subsistent. La réorganisation de cette dernière et la nécessité d'une gestion rationnelle restent une priorité pour pouvoir redresser une situation catastrophique. Le directeur général de la société a clairement pointé du doigt les mauvais payeurs et les voleurs d'électricité qui sont à l'origine de cette mauvaise santé financière de la société.

Cela a été possible grâce à un partenariat entre la société turque ASAF POWER et la Jirama, la première en assure le financement et la construction, et la seconde devant fournir le carburant nécessaire au fonctionnement de la centrale. Son inauguration a été l'occasion pour le régime de le mettre à son crédit et de montrer qu'il ne baisse pas les bras, n'en déplaise à ses détracteurs.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.