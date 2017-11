Cote d'Ivoire: FESTILAG 2017/ Projection "Grand Public" - Bouaké et Korhogo rejoignent Abidjan et Grand-Bassam

Nos compatriotes seront face à des productions venues du Mali, du Burkina Faso et de la France. Dans la catégorie Court-métrage, la Côte d'Ivoire sera représentée par Diori Djibril Junior avec son film «Le voyage sur les vagues» et «Pile à l'heure» avec Mariam Doubouya.

Les films «Run» et «Le dernier west» respectivement du Franco-ivoirien Philippe Lacôte et de Guessemalé Koui Jean-Marie défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire dans la catégorie Longmétrage.

Tout est fin prêt ! Le Festival international du film des lacs et lagunes (Festilag) se déroulera du 14 au 18 novembre prochain à Abidjan, GrandBassam, Bouaké et Korhogo. Ces deux dernières villes s'ajoutent, cette année, aux localités de projection grand public.

