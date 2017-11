Ile Maurice: Vols reprogrammés - Air Mauritius parle de «contraintes opérationnelles»

La direction d'Air Mauritius est catégorique. Le report de plusieurs vols -quatre prévus ce mercredi 8 novembre et un autre programmé pour demain, 9 novembre -, n'est pas lié à l'indisponibilité de pilotes. C'est dû, affirme-t-on, à des «contraintes opérationnelles». C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la compagnie ce mercredi 8 novembre.

La direction insiste que le problème survenu aujourd'hui n'est pas semblable à ce qui s'est produit les 5 et 6 octobre. Plusieurs vols avaient dû être reprogrammés après qu'une douzaine de pilotes ont dit être souffrants.

Le communiqué fait état d'une révision des opérations de l'ATR72. La direction explique aussi que les passagers concernés ont été informés. Et que des «arrangements alternatifs» ont été faits pour qu'ils puissant voyager.

Reste que dans les milieux concernés, on laisse entendre que d'autres annulations et reports de vol sont à prévoir. Et on maintient que ces annulations sont dues au manque de pilotes. Il n'y aurait pas eu de mot d'ordre mais les pilotes ont décidé de se tenir à leur emploi du temps fourni par la compagnie et ne pas en faire plus jusqu'à ce que leurs deux confrères suspendus soient réintégrés.