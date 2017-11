Cameroun: Jakiri - Comment un gendarme a été tué

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

Nos sources à Jakiri indiquent que samedi soir, le lycée du coin a reçu la visite d'au moins cinq personnes non identifiées, qui ont incendié la bibliothèque et le bloc administratif de l'établissement. Pour autant, les parents d'élèves n'ont pas pris peur et ont envoyé les enfants à l'école lundi. C'est alors que des militants de la cause sécessionniste ont décidé de s'attaquer aux élèves présents.

Dans un contexte marqué par l'insécurité et des inquiétudes autour de l'armement des « rebelles ambazoniens», les autorités craignent l'usage qui pourrait être fait de cet engin de la mort. Depuis lundi, un détachement du bataillon d'intervention rapide (Bir) s'attèle à retrouver les assaillants qui ont pris la poudre d'escampette et surtout récupérer leur arme, qui pourrait causer d'autres dégâts.

La tension n'est pas tombée à Jakiri, chef-lieu de l'arrondissement du même nom, dans le Bui, région du Nord-Ouest. Hier, mardi 7 novembre 2017, en fin d'après-midi et malgré le déploiement des éléments d'élite de l'armée camerounaise la veille, les assassins du gendarme major Bienvenu Djonghay couraient toujours, et avec eux, l'arme ainsi que les munitions qu'elle comportait au moment où le pandore a été abattu.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.