Cote d'Ivoire: Violences intercommunautaires à Guiglo - Pourquoi l'etat doit prendre ses responsabilités

L 'Ouest, plus particulièrement Guiglo, est-il une zone de non-droit ? Tout porte à le croire. Avec son lot de morts quasi-quotidiens, la capitale du Cavally est en passe d'être une région où règle la loi du plus fort. Un véritable Far West où les pistoléros et autres desperados imposent leurs règles à coups de fusil.

Après la réunion du mercredi dernier, sanctionnée par un accord de paix entre les différentes communautés, on croyait la hache de guerre définitivement enterrée. Mais la suite des événements morbides les jours suivants laisse à désespérer et à s'inquiéter pour l'avenir.

Jeudi dernier, à peine le calumet de la paix fumé et les officiels ont-ils tourné le dos, que Sronhon Evariste, président des jeunes de Béoua et Gouéhi Sédé Marius tombent dans un guetapens.

Les deux hommes sont littéralement canardés par des hommes en armes embusqués sur le chemin qui mène à leurs plantations. Le premier est tué sur le coup.

Le second s'en tire, grâce à la diligence des autorités ivoiriennes qui ont précédé les premières minutes de la fusillade à son évacuation sur Abidjan, à la Polyclinique internationale Sainte AnneMarie (PISAM).

Au moment où tous les Ivoiriens sont encore sous le choc de ce lâche assassinat, une autre victime issue de la communauté lobi vient d'être enregistrée dans le registre des morts, depuis le week-end dernier.

Si la dernière affaire relève plus du fait divers que d'un drame (la victime ayant été tuée par son propre frère), il n'en demeure pas moins que l'agression sauvage du vendredi dernier a causé la mort d'un homme qui, en réalité, est la victime de trop dans un conflit qui peine à se tasser.

Pourtant, ce ne sont pas les occasions de ramener la paix et le calme qui ont manqué. Dès les premières heures de la crise, le chef des Wê de Guiglo, représentant de la Chambre consulaire des Rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et sa notabilité sont intervenus pour tenter d'éteindre le feu, lorsqu'il était au stade de simple tison. Avec le préfet de région, le colonel Koné Messamba, les autorités coutumières ont invité les différentes parties au dialogue pour trouver un terrain d'entente.

« Nous les chefs traditionnels, cela fait près de deux mois et demi que nous intervenons dans cette affaire. Trois ministres sont venus. Notre fille Anne Ouloto (ministre de la Salubrité) et Mariatou Koné (ministre de la Solidarité) sont arrivées.

Les cadres d'ici et du Grand Centre sont venus avec Ouloto pour trouver des solutions afin que, là où on mange et puis c'est bon, on fasse attention afin que le vrai propriétaire ne se réveille pas.

Nous avons demandé pardon aux deux camps. Nous avons dit aux uns et aux autres que quand on vole, on se tait », a tenté le chef Coulayes Victor Emmanuel, avec ses paroles pleines de sagesse, de ramener à la raison les belligérants. Mais en vain.

La ministre Anne désirée Ouloto, fille de la région, à plusieurs reprises, a fait le déplacement à Guiglo pour convaincre ses parents wê et baoulé sur la nécessité de vivre ensemble dans la concorde et la paix.

Pour éteindre le feu qui commençait à embraser la terre de ses aïeuls, la ministre en charge de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a dû passer des nuits blanches avec les chefs et leaders des différentes communautés en conflit.

Avec un message apaisant, mais ferme, la députée de Toulépleu a rappelé les uns et les autres à leurs responsabilités.

« Ce qui se passe ne nous honore pas. Faisons en sorte que le sang ne coule plus. Mettons balle à terre. C'est dans un climat apaisé qu'on arrivera à une solution », avait signifié le mardi dernier l'émissaire du Gouvernement.

Avant de prévenir les parties en conflit des mesures radicales que serait obligé de prendre le Gouvernement si les violences continuaient.

Ce message empreint de sagesse et de fermeté avait paru ramener les différentes communautés à la raison, lors de la grande réunion qui s'est tenue le mercredi dernier à la préfecture de Guiglo, jusqu'à l'assassinat du président des jeunes du village de Béoua.

Aujourd'hui, la ville de Guiglo et les villages de la région vivent dans une psychose grandissante, en dépit d'une présence massive de forces de l'ordre et de défense. Les malheureux événements de ces derniers jours n'ont pas du tout contribué à rassurer tout le monde.

Au point que chaque communauté est sur le quivive et leurs membres se regardent en chiens de faïence. C'est la raison pour laquelle il est impératif que force revienne entièrement à la loi afin d'instaurer l'ordre, si nécessaire avec la violence légale dévolue au Gouvernement pour faire respecter l'Etat de droit.

A Guiglo, certains tristes individus sont apparemment manipulés par des marionnettistes qui ont décidé de jouer une tragédie particulièrement macabre aux dépens des braves populations laborieuses de cette partie de l'Ouest du pays.

Vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné Koné, n'a pas manqué de le dénoncer au cours de sa conférence traditionnelle d'après-conseil de ministres.

« Nous interpellons fortement les mains occultes qui probablement manipulent certaines personnes. Il faut que cela s'arrête, sinon chacun sait à quoi s'en tenir, puisque nous sommes dans un Etat de droit et toutes ces situations sont clairement prévues et sanctionnées par nos lois », at-il prévenu.

Aujourd'hui, toutes les communautés à Guiglo sont unanimes que la situation ne peut perdurer ainsi. Sauf les quelques extrémistes et leurs maitres à penser qui poursuivent d'autres desseins qui n'ont strictement rien à voir avec les intérêts des Wê et des Baoulé. Encore moins des Lobi, des Burkinabé et les autres communautés qui vivent dans la région.

La carotte a été assez distribuée. Place au bâton pour les ennemis de la paix. L'Etat doit ici et maintenant prendre ses responsabilités.