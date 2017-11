Cameroun: Une marche des commerçants interdite à Yaoundé

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

En choisissant de marcher vers la présidence de la République et l'ambassade de France au Cameroun, certains membres de l'Anosilp affirment qu'ils veulent attirer l'attention du président de la République et celle de la Communauté internationale sur le fait que les revendications qui durent depuis dix ans n'ont toujours pas été prises en compte.

Parmi les acteurs du secteur informel qui s'apprêtaient à manifester hier, il y avait des épargnants d'un projet, le Pid, tombé en faillite avec l'argent de plus de 12 .000 épargnants. Ces nombreux ex-épargnants réclament depuis 2010, la restitution de leur argent évalué à plus de quatre milliards F.Cfa.

Yampen Ousmanou, le sous-préfet de Yaoundé 2ème a précisé dans son arrêté que « sont interdites sur toute l'étendue de l'arrondissement de Yaoundé II, à compter de la date de signature du présent arrêté, les marches projetées par Sieur Yimga Moussa, le président déchu de l'Association nationale des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté à destination de l'Ambassade de France et du Palais de l'Unité pour non-respect de formalités légales de déclarations préalables et risque potentiel de trouble à l'ordre public ».

