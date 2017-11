Congo-Kinshasa/Guinée: Mondiale 2018 - Florent Ibenge renouvelle sa liste

C'est un procès sans précédent qui s'ouvre ce jeudi matin à Kavumu, dans l'est de la… Plus »

Alors que la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 se jouera le week-end prochain, la Fifa a annoncé ce mardi la date du tirage au sort de la compétition. Et ce sera le 1er décembre prochain. La cérémonie se tiendra à Moscou, la capitale russe, plus précisément au Palais des Congrès du Kremlin à partir de 15 heures temps universel.

Pour combler tous ces vides, le sélectionneur congolais a convoqué le gardien Nathan Mabruki (DCMP/ RD Congo), Yannick Bangala Litombo (AS V.Club/ RD Congo), l'Amiénois Harrison Manzala (Amiens/ France), Jéremy Bokila (Clu/Roumanie), Yeni Ngbakoto (Queens Park R./ Grande-Bretagne) et Kevin Mondeko (TP Mazembe/ RD Congo), précise l'instance nationale de football.

Parmi les joueurs déclarés forfaits pour cette rencontre, on cite le gardien Nicaise Kudimbana (Saint Gilloise/Belgique), le milieu de terrain Remy Mulumba (Ajaccio/France), et les milieux offensifs Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Gaël Kakuta (Amiens/France), Chadrac Akolo (VBF Stuttgart/Allemagne) et Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique).

À quelques jours du match RDC - Guinée, comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur principal des Léopards, Jean-Florent Ibenge, vient de remanier sa liste de 23 Léopards après plusieurs blessures et indisponibilités déclarées des joueurs.

Retenus pour le match RDC-Guinée, comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, Kakuta, Mpoku, Mulumba, Kudimbana, Akolo, Botaka et Lema sont indisponibles. À la place, le coach a convoqué d'autres têtes.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.