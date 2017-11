Cameroun: Lions Indomptables - Bitang remplace Bassogog, forfait

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

Alphonse Tientcheu, l'arrière droit d'Eding Sport, Raphaël Éric Messi Bouli, l'attaquant d'Apejes de Mfou, Paul Abouem Maya, le défenseur d'Ums de Loum et Frantz Pangop, l'attaquant d'Union de Douala, se sont entraînés sans trop de complexe avec les professionnels. L'intégration des nouveaux venus s'est faite dans une belle ambiance. Messi Bouli et Abouem Maya, les timides, ont été « secoués » par Christophe Manouvrier, le préparateur physique, à chaque fois qu'ils se recoquillaient dans un coin.

Le forfait du meilleur joueur de la Can Gabon 2017 vient s'ajouter à ceux de Jean-Pierre Nsamé, l'attaquant de Young Boys en Suisse et Olivier Mabouka Massoussi, le latéral droit du Maccabi Haïfa d'Israël. Ces désistements de dernières minutes profitent aux footballeurs locaux qui affûtent leurs griffes pour le Championnat d'Afrique des nations 2018 au Maroc. L'arrivée de Bitang dans le groupe porte à cinq, le nombre de joueurs locaux présents pour le stage qui conduira les Lions jusqu'au match contre la Zambie.

