Pour sa part, Gilles Tailhardat a fait savoir qu'à partir de 2018, son entreprise qui emploie déjà plus de 180 travailleurs et 130 magasins en Côte d'Ivoire, va entamer une grande expansion, avec l'ouverture de 20 à 30 magasins.

Pour sa part, l'Institut va contribuer à apporter son expertise à cette entreprise, dans les domaines de renforcement des capacités et de redynamisation des activités, en vue de consolider ses positions sur le marché national et dans la sous-région.

Mais en plus, l'organisation de visites d'immersion pour les enseignants et les étudiants, à l'effet de se familiariser et permanence avec les activités de la chaîne de distribution, l'appui aux activités de recherche/développement entreprises par l'Inp-hb, l'aide à l'équipement des écoles et des laboratoires, figurent également au rang des objets dudit accord.

L'Institut national polytechnique Houphouët Boigny (Inp-hb) de Yamoussoukro et la Compagnie de distribution de Côte d'Ivoire (Cdci) représentés respectivement par leurs directeurs généraux, Dr Koffi N'guessan et Gilles Tailhardat ont signé le 7 novembre à l'Inp-hb centre, un accord-cadre de coopération.

