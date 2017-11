Ile Maurice: «Une coïncidence que le complexe sportif se trouve dans ma circonscription», dit Pravind Jugnauth

La confirmation vient du Premier ministre (PM) lui-même. Le Board of Investment (BOI) a bel et bien… Plus »

Au dire de Pravind Jugnauth, ce sont les techniciens, sur la base des études de terrain, qui ont choisi le site de Côte-d'Or. «Nous avions besoin de beaucoup d'espace.» Et la parcelle identifiée convient parfaitement, souligne-t-il. D'autant plus, ajoute-t-il, qu'elle accueillera un développement intégré. Outre le complexe sportif, d'autres infrastructures seront, en effet, érigées.

Il n'a rien à voir avec le fait que le complexe sportif qui sera construit dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien, en 2019, se trouve à Côte-d'Or. Et plus précisément dans sa circonscription, le n°8, Quartier-Militaire-Moka. «C'est une coïncidence. Une coïncidence heureuse.» C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, ce mercredi 8 novembre, lors de la signature de l'accord avec l'ambassadeur chinois à Maurice, Sun Gongyi.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.