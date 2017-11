Cote d'Ivoire: Célébration des 40 ans de "Les Minimes" - Etienne Koizan immortalisé par l'établissement

Il s'agira dans un premier temps, de mettre en place une stratégie de spécialisation dans l'enseignement préscolaire et primaire afin d'être la première école certifiée qualité de Côte d'Ivoire. Et voir la possibilité d'étendre « Les Minimes » à d'autres villes de l'intérieur du pays.

Dans son exposé, M. Eholié qui était assisté pour l'occasion de M. Ouattara Aboubakar, directeur général adjoint de « Les Minimes » et par ailleurs directeur, et de Mme Fidèle Koné, directrice générale de « Poro Production », la structure de production audiovisuelle qui accompagne l'événement, a établi le bilan de ces 40 ans.

Au cours de cette rencontre avec les médias, il a annoncé que les festivités marquant ce quarantenaire auront lieu les 8 et 9 décembre 2017, au sein de l'école et dans les jardins du Golf Hôtel de Cocody.

