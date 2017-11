Cote d'Ivoire: Secteur de l'emploi - 150 postes bientôt disponibles

Le groupe Siemens continuera à développer de nouveaux projets à l'endroit singulièrement des Petites et moyennes entreprises.

Secteur de l'emploi: 150 postes bientôt disponibles

Lors du sommet du G20 à Berlin en juin dernier, le Chef de l'État, Alassane Ouattara, avait procédé à une série de signatures. C'est ainsi qu'un protocole d'accord a été signé avec le groupe Siemens, un des fleurons industriels belges, pour une installation officielle en Côte d'Ivoire. C'est chose faite depuis le 24 octobre.

Cet accord qui vise essentiellement à renforcer la collaboration avec la Côte d'Ivoire en investissements dans la fourniture d'électricité, les infrastructures pétrolières et gazières, l'industrie, etc., permettra également au bureau ivoirien de recruter près de 150 Ivoiriens dans les six mois qui viennent.

Le groupe, présent en Afrique depuis 157 ans avec plus de 3600 employés basés dans quinze pays, collabore déjà avec l'Inp-HB, via de nouveaux produits d'autonomisation et de solutions logicielles qui viennent compléter l'équipement du laboratoire que Siemens a récemment installé sur le campus de l'Institut à Yamoussoukro.

À ce jour, plus de 600 étudiants de l'Inp-HB ont réalisé des travaux sur cet équipement et plus de dix étudiants ont effectué des stages à Siemens et six ont, en définitive, été engagés. Des formations continues et de haut niveau sur les équipements en autonomisation industrielle et en technologies destinées aux bâtiments sont également organisées.

Certes, le groupe entend au fil des ans s'intégrer dans le tissu économique ivoirien et bénéficier de marchés alléchants, en proposant notamment des solutions technologiques de pointe pour le développement des infrastructures locales. Mais elle se propose également d'aider au renforcement des talents locaux.

Le directeur général en Côte d'Ivoire, Arnaud Agbo-Panzo, a expliqué au cours de la cérémonie d'ouverture officielle, qui s'est déroulée en octobre à l'Hôtel Ivoire, en présence de la Princesse Astrid de Belgique, qu'en garantissant sa présence au niveau local et en offrant un service de proximité, le groupe belge continuera à développer de nouveaux projets à l'endroit singulièrement des Petites et moyennes entreprises ; ce qui stimulera à long terme l'économie ivoirienne et garantira la création d'emplois durables pour les Ivoiriens.