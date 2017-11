Cote d'Ivoire: Projet Filets sociaux - 25 milliards Fcfa décaissés pour sa mise en œuvre

Le projet filets sociaux a pour but d'améliorer les revenus des populations pauvres dans des zones rurales cibles

Projet Filets sociaux : 25 milliards Fcfa décaissés pour sa mise en œuvre

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (Snps), le Projet filets sociaux productifs (Pfsp), le groupe de la Banque mondiale, par le canal de sa filiale, Association internationale de développement (Aid), a prêté un montant de 25 milliards Fcfa pour financer le Projet Filets Sociaux Productifs (Pfsp).

Le projet filets sociaux a pour but d'améliorer les revenus des populations pauvres dans des zones rurales cibles, tout comme leur consommation et leur productivité, à travers un programme de transferts monétaires et des mesures d'accompagnement.

35 000 ménages pauvres avec des enfants de moins de 15 ans, et/ou des femmes enceintes de certaines localités des zones Centre, Nord et Ouest de la Côte d'Ivoire sont visés par ce programme. Selon l'Enquête sur le niveau de vie des ménages (Env 2015), les zones sucitées enregistrent les taux les plus élevés de pauvreté, de malnutrition et de faible taux de fréquentation des structures sociales de base.

Pour la mise en œuvre du PFSP, le Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale (MEPS) est l'institution de tutelle, au vu de son mandat et de ses attributions. Afin d'assurer son exécution, une Unité de Gestion et un Comité de Pilotage ont été mis en place.