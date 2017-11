Cameroun: Forte mobilisation de la diaspora samedi prochain à Paris

A quelques jours de l´évènement, c´est la mobilisation générale à tous les niveaux. La diaspora camerounaise, notamment Banen, arrive des quatre coins du monde. Les hôtels á proximité du lieu de la soirée affichent presque complets. C´est par centaine que les délégations ont pris soin de réserver leurs tables, question de ne pas rater un seul instant de cette soirée qui s´annonce légendaire.

Côté organisateurs, rien n´est laissé au hasard; des réunions se succèdent aux réunions au point que Christiane Ngoué, présidente de l´association-mère Nikoul et ses collègues présidents des associations Issemou, Nioye Ni Ndikinimeki, Elataan, Ekeka et Cobaf, toutes de France, ont perdu le sommeil au fur et à mesure que la date approche. "Un peu stressé par tant d´engouement, mais c´est un stress positif", reconnait Didier Malanga, président de l´Association Issemou. "Et je sens depuis Bruxelles qui nous a montrés la voie que lorsque nous sommes unis, rassemblés, nous sommes plus forts", renchérit-il en faisant référence á la grande soirée de novembre 2016 organisée par l´association Hekok Benelux, qui mobilisa, pour une première fois, l´ensemble de la diaspora Banen.

Pour sa part, l´un des valeureux artistes de la soirée, l´artiste-charmeur Consty Adeva indique que " grâce à Dieu on est à jour et que le show sera total et impeccable". Quant à son alter ego, la Pretty Woman Carole Bakotto en route en ce moment pour Paris, entend cette fois-ci montrer aux siens l´immensité de son talent et de sa longue expérience dans la musique. L´an dernier à Bruxelles, Elle avait juste offert une ponctuation musicale á travers sa chanson « Igneu ».

Seul regret, dit-elle, " elle aurait souhaité venir à Paris avec ses musiciens. Néanmoins, elle ne doute pas un seul instant de la compétence des musiciens locaux qui vont l´accompagner.

Plusieurs associations invitées ont tenu à confirmer leur présence. C´est le cas de Afided De Diaboh, Amibaf, Amicale des femmes camerounaises de la Sarthe, Belles Dames de Paris, Belle Rencontre, Biguindé. Cefibaf, Club Camer, Coeur à Coeur, Dhppremium, Diaspora27, Douze Et 1, Ducs et Duchesses, Elites Banwa, Elite de Bonadibong, Enso, Femmes Capables, Fifeom, Filles Ndog Tindi, Focep, Keur Kamer, Les Futuristes, Les Metropolitaines, Ndogbessol, Nguebschene, Ramca Diaspora, Solidarité Bepanda.

Les lions indomptables Joël Epalle, Maboang Kessack, et autres Simon Mbenda et C-ONG sont les Guest Stars ayant eux aussi confirmé leur présence. Tout comme de nombreux invités prestiges.

Les médias ne sont pas en reste eux aussi. Camer.be et ses partenaires Cité-Sic et Sopieprod Tv, canal2 International et bien d´autres médias français seront de la partie.

Espace Noisy-Le-Sec à Paris,c´est le lieu où il faut être,ce samedi 11 novembre 2017, dès 21h.