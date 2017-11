Madagascar: GTCF - Deux responsables malgaches en RDC

Rosa R. et Norohaingo R. en RDC avec ses paires africaines.

Madagascar est représentée par Rosa Rakotozafy, Directeur du Sport Fédéral, déléguée GTCF Sport de la Confejes et Coordonnatrice Régionale de la Zone E Subsaharienne et Océan Indien et Noro Haingo Rakotoseheno, Coordinatrice Nationale du Programme Santé des Jeunes et de la Reproduction à la session de renforcement des capacités des déléguées du Groupe de Travail Consultatif féminin (GTCF) à Goma en République Démocratique du Congo du 6 au 10 novembre 2017 après celle de 2013.

La cérémonie d'ouverture de la session et de l'Assemblée générale statutaire de renouvellement s'est déroulée hier en présence des hautes personnalités. Elles sont 34 déléguées issues de 25 pays. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de Centrafrique, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de la Guinée Bissau, de Haïti, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, des Seychelles, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Différents thèmes seront traités pendant 5 jours dont la présentation du rapport de l'enquête sur le positionnement des femmes dans les instances de pilotage des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, la promotion de la femme dans les instances de pilotage des activités de JSL : cas de la République de Guinée, la formation à l'utilisation du guide pédagogique égalité et équité du genre en JSL, la restitution des rencontres internationales préparation de la participation à la 7e session du Groupe de Travail International (GTI) Femme et Sport en mai 2018 au Botswana l'élaboration des plans d'actions et animation des zones, le cadre de référence, l'élection des membres du bureau du GTCF.

Il est à signaler que le GTCF est un groupe de réflexion, de conseil et d'échange qui appuie la Confejes dans son engagement à favoriser la participation égalitaire des femmes et des jeunes filles aux actions de jeunesse et de sports en vue de favoriser leur autonomie et de faciliter leur accès à la prise de décision et d'encourager les États et gouvernements membres à mettre en œuvre des actions spécifiques.