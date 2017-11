Afrique: KONNECT AFRICA APPORTE LE WI-FI AUX COMMUNAUTÉS RURALES AFRICAINES

L'ambition de Konnect Africa est de stimuler le développement social et économique en Afrique en fournissant partout dans cette région une connectivité haut débit abordable, réduisant ainsi la fracture numérique. Avec comme slogan « Take broadband further » (étendre le haut débit), Konnect Africa a débuté ses services commerciaux en juin 2017 et développe actuellement des partenariats dans neuf pays africains.

Seront ainsi proposés des cours en ligne et des programmes éducatifs, des contenus sportifs et de divertissement. Des applications pour téléphones portables ou ordinateurs seront également disponibles pour accompagner les populations concernées dans leurs activités au quotidien.

Fiable et puissant, le réseau haut débit de Konnect Africa permettra à ce nouveau service de créer des points d'accès wi-fi au sein de commerces - épiceries, hôtels, stationsservice-, de centres de santé ou encore d'écoles, et de les transformer en véritables passerelles numériques pour la population environnante. Les utilisateurs pourront accéder à Internet sur une distance de plusieurs centaines de mètres autour du point d'accès, distance qui pourra être étendue à plusieurs kilomètres grâce à des répéteurs wi-fi standards.

