Ile Maurice: Commission drogue - Me Gulbul aurait enfreint le code d'éthique des avocats, selon Lam Shang Leen

Selon un avocat qui siège sur l'Ethics Committee du Bar Council, il faut que tous les points soient pris en considération dans les deux cas avant de statuer si oui ou non Raouf Gulbul a enfreint le code d'éthique des avocats. N'empêche que selon l'article 9.1 du document, «un avocat ne peut conseiller ou représenter deux ou plus de clients dans une même affaire s'il y a conflit ou s'il y a le risque de conflits entre les intérêts de ces clients». L'avocat a été avisé de ne plus défendre les deux clients en question.

Mais pour ce dernier, il n'y a guère eu de conflits d'intérêts. «Je les ai défendus à différents intervalles», a-t-il soutenu. Même réponse lorsque Paul Lam Shang Leen l'a confronté au cas de Ricardo Laval Agathe, impliqué dans une affaire de trafic de drogue et de blanchiment d'argent, et à celui du beau-frère de celui-ci, Jean Giovani Curtis Salva.

Le premier «conflit d'intérêts» dont serait coupable l'avocat demeure le fait qu'il a défendu Peroomal Veeren et Parwisa Jeeva, tous deux condamnés pour trafic de drogue. Pour le président de la commission, un «avocat d'expérience» comme Raouf Gulbul aurait dû faire preuve de plus de prudence.

