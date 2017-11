Madagascar: Accident mortel à Ambohimanarina - Le chauffeur de l'Hummer introuvabe

Ce fait qui est parvenu à Ambohimanarina lundi 6 novembre laisse penser que dans ce pays, l'impunité devient de plus en plus la principale règle. On parle de Droit de l'Hommes et du respect de la dignité humaine auxquels s'ajoutent le principe de protection de la vie et des biens de personnes.

En réalité, ces aspirations devenues les principes de base des plusieurs pays ne seraient jamais respectées. L'impunité est devenue une règle que personne n'est obligé de s'y soumettre alors que faillir à cette ligne de conduite pourra détruire la vie d'une ou plusieurs personnes. Impunité que seuls les plus forts politiquement et socialement en profitent. Ces catégories de personnes l'exploitent pour se faire disculper des affaires louches et des actes purement criminelles comme ce qui a été commis à Ambohimanarina, dans le VIe Arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo ce samedi 6 novembre 2017.

Tard dans la soirée, soit vers 21 heures, une voiture 4×4 de marque Hummer a fauché un homme d'une vingtaine d'année dans ce quartier. Après le coup qui a tué sur la victime, l'Hummer s'est echappé sans se soucier de rien. Le chauffeur a commis un délit de fuite. Acte répréhensible par la législation en matière de circulation.

Personne n'a pu remarquer le numéro de la voiture incriminée. C'est dommage dans la mesure où, en possession de cette indice, les enquêteurs qui s'occupent de cette affaire n'auront pas du mal à retrouver le propriétaire qui devrait être une personnalité importante du pays. Etant donné que jusqu'ici, le recensement a révélé qu'il n'y a qu'environ 20 voitures de cette marque circulent dans le pays. Il est dit que la voiture en fuite est de couleur rouge. Ce serait une piste pour les enquêteurs.