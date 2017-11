Il a exhorté les responsables et l'ensemble du personnel à considérer le PSD comme une boussole et le mettre en œuvre conformément au plan d'actions opérationnelles qui en découle.

Au regard des opportunités du marché, malgré les menaces liées à la concurrence déloyale, souligne Dramane Coulibaly, l'objectif de croissance annuelle de plus de 20% est désormais possible.

« L'histoire du Psd remonte à 2012. Dans le cadre de la politique de bonne gouvernance prônée par le gouvernement, il avait vivement été recommandé aux dirigeants des entreprises publiques d'inscrire le développement de leurs activités dans des plans cohérents permettant de mesurer à moyen et à long termes, leur évolution et leur contribution dans l'économie nationale », a rappelé le directeur général, Dramane Coulibaly, à l'ouverture des travaux.

Faire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) une « institution initiatrice de jeux, performante, compétitive et citoyenne, acteur de développement économique et social, au service de la population ». Avec 100 milliards de F Cfa de chiffre d'affaires en 2020. L'objectif de développement est très clair.

