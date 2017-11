Cameroun: Filouterie conjugale - Comment la justice a désavoué Berthe Eugénie Ngatchou

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

Parce que dans sa décision de novembre 2016, la cour supreme fait savoir que toute libéralité ou donation dont a bénéficié Eugénie Ngatchou dans le cadre de l'acte de mariage « bigamique » établi entre elle et feu Tchoumba Dieudonné est nul et de nullité absolue. » Ce qui mérite une investigation soutenue pour sonder le fond de cette affaire qui comporte plusieurs ramifications judiciaires et politiques. Nous y reviendront.

Les 6eme et 7eme cohéritières sont des enfants issus des relations extraconjugales. Pour sa défense pendant le jugement d'hérédité, Eugénie Ngatchou a produit des actes de naissance au dossier. Ils portaient comme filiation les noms de Dieudonné Tchoumba et de Berthe Eugénie Ngatchou. Mais ses enfants n'auront pas droit à cette succession.

ancien directeur de l'hôtel des députés à Yaoundé, ancien cadre du Front social démocrate (Sdf en anglais) et promoteur d'un établissement scolaire à Bangangté. L'acte de mariage produit par ses soins a été déclaré nul et de nullité absolue du fait que la bigamie constitue une infraction au Cameroun.

