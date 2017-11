Madagascar: Iavoloha - Ballet d'ambassadeurs

Lettres de créance. Les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Mahafaly Olivier n'ont pas non plus manqué de présenter leurs vœux de santé et de réussite au chef de l'Etat et lui ont assuré de leur volonté d'œuvrer ensemble pour relever le défi du développement.

Ceci expliquant sans doute cela, le président malgache a reçu les félicitations et les meilleurs vœux de son homologue chinois Xi Jinping. Et ce, par l'entremise de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine à Madagascar, SEMme YANG Xiaorong qui s'est rendue pour l'occasion au Palais d'Iavoloha.

En plus de la délégation de parlementaires britanniques dont la visite coïncidait avec l'anniversaire du président Hery Rajaonarimampianina qui a reçu pour l'occasion un « Happy Birthday », le hasard du calendrier a voulu également que les 59 ans du locataire d'Iavoloha tombe, jour pour jour, avec le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar le 6 novembre 1972.

