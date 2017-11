Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Les Malgaches sacrés champions

« C'est une très bonne nouvelle. Je félicite toute l'équipe pour cette belle victoire et pour avoir porté dignement les couleurs nationales. Ils ont démontré à tout le monde que les Malgaches sont maitres de cette discipline » a expliqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa. Rideau alors pour ces joutes mondiales pour les jeunes. Place maintenant aux filles qui entreront en action à partir de ce jour.

Avant cela, la bande à Tendry a pris le dessus sur les Suédois par 13 à 3 aux quarts de finale et les Vietnamiens en huitième de finale sur le score de 13 à 9. En somme, les jeunes boulistes malgaches ont enregistré huit victoires et encaissé une défaite contre la seconde représentante de la France.

Au firmament. Ils ont une fois de plus fait parler d'eux. Les Malgaches ont confirmé une fois de plus qu'ils sont intouchables dans cette discipline. Après le sacre des séniors à domicile en 2016, le titre continental en Tunisie, voilà que les jeunes ont emboité le pas à leurs ainés. Le drapeau tricolore blanc, rouge et vert s'est hissé sur la plus haute marche du podium à Kaihua aux Championnats du monde juniors de pétanque, hier. Le quatuor malgache formé par les Fitahiana Andriamanda, Fifaliana Tendry, Jean François Rakotodrainibe et Anjarasoa Ravohitrarivo se sont offerts du titre mondial après avoir battu les Français en finale.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.