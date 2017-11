Madagascar: M'Vola - Des services d'avance d'argent et d'épargne disponibles sur mobile money

Mathieu Macé Administrateur Général de M'Vola et Alexandre Mey, directeur général de BNI Madagasikara.

Une entreprise pionnière dans le domaine du paiement et de transfert d'argent par mobile à Madagascar, M'Vola l'est. Elle vient encore de le démontrer à travers un nouveau service qu'elle a mis sur le marché. Il s'agit, en l'occurrence de M'Vola Avance qui permet aux abonnés d'obtenir une avance en argent immédiatement et d'épargner à tout moment depuis un simple téléphone mobile avec leur compte M'Vola.

Un service qui va plaire à beaucoup de personnes car actuellement M'Vola dispose d'un portefeuille de 3,6 millions de clients qui peuvent donc dorénavant l'utiliser.

Multitude d'utilisateurs. Un simple particulier qui a un besoin urgent d'argent pour sa vie quotidienne, un petit commerçant qui veut remplir son magasin, ou encore quelqu'un qui a besoin d'un petit équipement. M'Vola Avance s'adresse à une multitude d'utilisateurs qui auront droit à un service simple, immédiat et sécurisé. Simple puisque l'accès service ne demande aucune procédure matérielle auprès d'une agence.

En effet, l'éligibilité au service est déterminé par rapport à l'utilisation des services M'Vola par l'abonné intéressé. Tout se fait par la suite automatiquement et instantanément puisque l'argent est immédiatement disponible sur le compte M'Vola. Et ce, avec un montant qui varie de 1 000 ariary jusqu'à 500 000 ariary. Il s'agit bien évidemment d'un service sécurisé puisque les opérations sont validées par un code secret M'Vola. Il s'agit précisons-le d'une avance qui fait l'objet de frais de 9% et dont le délai de remboursement est de 30 jours.

Epargne. Par ailleurs, comme M'Vola est à la recherche permanente des moyens pour satisfaire au mieux les utilisateurs, elle a également mis en place M'Vola Epargne. Une grande première en la matière puisqu'il s'agit de la seule offre d'épargne disponible depuis un téléphone mobile à Madagascar. Là encore, la règle est la simplicité puisque les démarches d'ouverture du compte épargne se font directement et gratuitement sans formulaire et sans se déplacer.

Le dépôt qui peut varier de 100 ariary à 10 millions d'ariary se fait sur le compte M'Vola. Et ce avec une rémunération de 2% de taux d'intérêt annuel. En somme, en plus d'économiser, le client gagne de l'argent. Bref, grâce à ces deux services, M'Vola participe efficacement à l'inclusion financière.

A noter que la BNI Madagasikara est la banque garante de toutes les opérations de services financiers offerts par M'Vola. Ces services ont été présentés hier lors d'une conférence de presse qui a vu la présence des responsables respectifs de M'Vola et de BNI Madagasikara, deux partenaires efficaces pour l'inclusion financière.