Madagascar: Tranompokonolona Analakely - The Jackson boys rend hommage au roi de la pop

Pour être de cet évènement inédit avec les Jackson Boys, rendez-vous est pris ce samedi 11 novembre à 14 heures et demie. Avis aux amateurs, et particulièrement aux fans de Michael Jackson !

« Nous avons concocté ce projet depuis cinq ans. Pour en arriver là où on est aujourd'hui, nous sommes passés par beaucoup d'obstacles mais n'avons jamais renoncé. Nous avons, au contraire, travaillé d'arrache-pied pour ne commettre aucune erreur et bien sûr, pour que le projet voie le jour. Comme nous le savons tous, Michael Jackson était connu pour son côté perfectionniste, on ne voudrait surtout pas le décevoir et être à la hauteur de sa renommée. Nous avons donc donné le maximum pour reprendre les plus fidèlement possibles les chorégraphies du King ».

Loin des yeux mais à jamais dans le cœur de ses fans ! Pour rendre hommage au roi de la pop, les Jackson Boys vont donner une représentation à la Tranompokonolona Analakely le 11 novembre. Un évènement à travers lequel les six danseurs composant le groupe, vont reprendre les plus célèbres pas de danse qui ont fait le succès de Michael Jackson.

