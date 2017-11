Madagascar: WTM Londres - La peste n'est plus un frein pour le tourisme malgache

La reprise du tourisme malgache a été annoncée au WTM Londres.

L'île aux trésors est désormais prête pour la relance du tourisme. Cette reprise a été annoncée lors de la réunion de crise de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), qui s'est tenue à Londres le 6 novembre dernier.

« Madagascar est à nouveau ouvert aux voyages et au tourisme. L'épidémie de peste est passée. Madagascar est prêt à accueillir les touristes à bras ouverts ». C'est le message annoncé à l'issu du World Travel Market de Londres. C'était le 6 novembre, un jour de soulagement pour le tourisme malgache et pour le ministre de tutelle, Roland Ratsiraka, qui a reçu le feu vert de l'OMT, de ses homologues ministres et responsables de la santé.

Ces derniers ont évoqué que Madagascar dispose de richesses à offrir et abrite une large variété d'espèces animales et végétales que l'on ne trouve nulle part ailleurs, en citant les lémuriens, les forêts tropicales, les plages et les récifs coralliens. Désormais, Madagascar est de nouveau prêt à accueillir les touristes internationaux. Selon Taleb Rifai, secrétaire général de l'OMT des Nations Unies, la découverte de ce magnifique pays insulaire de l'Océan Indien, ne pose plus aucun danger aux visiteurs.

Déclaration commune. Dans le cadre de la rencontre, un débat de deux heures s'est tenu dans la soirée avec les ministres de l'île Maurice, Seychelles et Kenya. Ces derniers ont annoncé à eTN qu'une déclaration commune sera communiquée sous peu. De son côté, le ministre Roland Ratsiraka a soutenu que Madagascar peut maintenant être visité en toute sécurité. Une affirmation soutenue par le SG de l'OMT, Taleb Rifai qui vient de visiter la Grande-île, avec une délégation de haut niveau.

« Le tourisme à Madagascar était confronté à une situation difficile suite à une épidémie de peste qui a poussé certains pays à limiter les voyages à destination de Madagascar. L'OMS ne préconise aucune restriction des voyages ou des échanges commerciaux avec Madagascar. Aujourd'hui les procédures modernes de sécurité sanitaire sont en place à Madagascar. La température corporelle de chaque passager est contrôlée à l'arrivée et au départ des vols », a expliqué le représentant de l'OMT.

Vols. Selon les propos du ministre Roland Ratsiraka sur eTN, la crise est terminée et le retour des touristes est maintenant attendu. A noter que pour la compagnie Costa, des centaines de passagers ont manifesté leurs mécontentements suite à l'annulation des touchers à Madagascar, qui est leur destination phare.

De ce fait, les négociations à WTM Londres ont principalement été axées sur les mesures prises par les Îles voisines, aux navires en provenance de Madagascar, qui ont conduit les compagnies de croisière à annuler les touchers sur la Grande-île pour le mois de novembre. Ces compagnies envisagent maintenant de reprogrammer la destination Madagascar en décembre, et pourquoi pas plus tôt...

Air Seychelles. Maurice Loustau-Lalanne, ministre Seychellois du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine, a annoncé qu'Air Seychelles devrait bientôt reprendre ses vols vers Madagascar. Anil Kumarsingh Gayan, ministre du Tourisme de l'île Maurice, a également exprimé son soutien et a déclaré qu'il n'y avait plus aucune restriction concernant les voyages entre Maurice et Madagascar.

Fatuma Hirsi Mohamed, secrétaire principale du ministère du Tourisme du Kenya, n'a pas fait obstacle au feu vert donné à Madagascar. Bref, la situation est revenue à la normale, pour le secteur du tourisme à Madagascar.