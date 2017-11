Madagascar: FODEVA - Mise en place d'un Fonds de développement des villes africaines

A cet effet, une feuille de route a été définie pour, entre autres, définir la structure du capital et le portefeuille de risque, mais également pour présenter les bénéfices de ce véhicule et impliquer les Etats pour obtenir leur avis de non-objection. Il s'agira, enfin d'organiser un road show le véhicule financier.

Apport. Pour la phase de préparation du démarrage, CGLU Afrique mobilisera deux millions d'euros, dont 1,5 million apporté par les collectivités territoriales, et 0,5 million par les Etats. L'objectif étant de mobiliser 10 Etats et 30 collectivités territoriales apportant chacun 50 000 euros.

Il en est ressorti un constat de l'urgence de la mise en place du véhicule spécialisé dans la levée des fonds et l'accès des collectivités territoriales d'Afrique. Un véhicule qui prendra le nom de Fonds de Développement des Villes d'Afrique. Le FODEVA devra alors répondre au besoin, d'une part, de vendre la destination collectivités territoriales d'Afrique aux investisseurs, et d'autre part, de préparer la capacité d'absorption et de gestion de la dette par lesdites collectivités.

Collectivités. L'atelier de Rabat a ainsi vu la participation de spécialistes de la levée des fonds sur les marchés financiers ; de responsables de banques de développement, de fonds ou banques de développement dédiés aux collectivités territoriales ; de gestionnaires d'actifs dans des banques privées internationales ; et de responsables d'agences de notation ainsi que de représentants d'administrations nationales et territoriales.

Organisé par la CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique) les 30 et 31 octobre, cet atelier fait suite aux travaux menés à la suite de la conférence tenue en novembre 2014 à Marrakech, portant sur le thème du financement des villes africaines.

