Cote d'Ivoire: Agboville - Le conseil café-cacao offre 300 kits scolaires aux élèves et 9 atomiseurs aux producteurs

A propos des kits scolaires qui comprennent des fournitures scolaires, la première autorité du Conseil café-cacao dans les départements d'Agboville, Adzopé, Akoupé et Yakassé-Attobrou soutient que ce don est la preuve que le gouvernement et le Conseil se préoccupent de la scolarisation et de la réussite des enfants.

Non sans mettre en garde les producteurs contre l'utilisation abusive et égoïste de ces atomiseurs afin de permettre à tous les planteurs de bénéficier de traitements adéquats en vue d'une production de qualité.

300 kits scolaires aux élèves et 9 atomiseurs aux producteurs de café-cacao. C'est le grand geste que vient de faire la délégation régionale du Conseil café-cacao d'Agboville aux élèves et aux producteurs de la sous-préfecture de Loviguié.

