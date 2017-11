Madagascar: « Rock with you » - La sexualité des jeunes en comédie musicale

Ony Somoy Andriamarofara de Ny Ivo, un des organisateurs de « Rock with you ».

Quand « Katsinja », association néé d'une rencontre entre professionnels travaillant dans divers domaines d'activités croise le chemin de « Ny Ivo », une boîte d'assistance, ils donnent naissance à « Rock with you ». Une comédie musicale qui sera jouée sur la scène du CCI Ivato le 16 décembre prochain.

« Rock with you », un titre qui, effectivement, rock ! L'histoire ne l'est pas moins. Elle est celle d'une jeune femme : Margo. Une éternelle romantique qui s'attend à ce que le prince charmant vienne lui déclarer son amour et l'épouse en lui promettant une fin à la « Cendrillon ».

Réservée ? Oui, Margo l'est. Des principes ? Elle en a. Elle ne veut pas se donner à n'importe qui. Elle se réserve pour son futur époux. Mais le temps passe et l'homme idéal n'a toujours pas sonné à sa porte. La jeune femme décide donc de bousculer les choses. Si l'homme idéal ne vient pas à Margo, Margo viendra à lui. Elle assiste à une soirée et rencontre Ben J et tombe tout de suite amoureuse de l'artiste.

Un sentiment qui n'est pas tout à fait réciproque. Si Margo pense à une relation sérieuse, l'homme en question est plutôt libertin et pas du tout le genre romantique. Il voit la sexualité comme une expérience, et n'éprouve qu'une attirance physique pour Margo. Après quelques échanges de regards et de paroles, Ben J. propose sans détour une relation sexuelle.

Doit-elle renoncer à ses principes et son rêve d'amour et de mariage pour partager avec cet homme, dont elle est amoureuse, cette « expérience »? Voilà en quelques mots « Rock with you ». Une comédie musicale très actuelle qui aborde le dilemme de plusieurs femmes et hommes d'aujourd'hui face à la « liberté sexuelle ».

L'amour et la sexualité autrement. Ony Somoy Andriamarofara Ny Ivo d'expliquer le choix du thème « Nous avons choisi justement ce sujet pour ce premier spectacle, car nous constatons que la révolution sexuelle a plus entrainé de problèmes personnels et sociaux que de liberté, d'amour et de bonheur.

Dans ce spectacle, nous allons parler d'amour et de sexualité avec simplicité, beauté et passion, mais surtout donner de la valeur à l'amour et une bonne éthique à la sexualité ». « Rock with you » va vous transporter pendant environ une heure et demie (1h30) dans l'univers de l'amour, de la sensualité, dans l'art de la danse ainsi que de la bonne musique, avec des chorégraphes, danseurs et interprètes sélectionnés pour leur savoir- faire, leur sens artistiques mais surtout pour leurs capacités à transmettre les émotions pour que le public puisse vivre l'histoire.