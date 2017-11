Cote d'Ivoire: Daloa - La première édition du salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeunes lancée

Les 26 et 27 octobre dernier s'est tenu à la mairie de Daloa, la première édition du salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeunes de Daloa ( SEEJD) sur le thème : « Jeunesse entreprenante , pilier d'une société émergente ! ». Et ce, en présence des autorités administratives, des chefs d'entreprises et des centaines de jeunes à la recherche d'emploi.

Placée sous le parrainage du maire adjoint de la commune de Daloa, Brice Zunon, cette cérémonie a organisée par le groupe des As, une Amicale des Jeunes pour le développement de la ville de Daloa œuvrant dans la promotion et la sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes.

La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le président du comité d'organisation, Aliou Guira de remercier les partenaires et les personnes de bonne volonté qui ont œuvré pour la tenue effective de ce salon : « nous remercions le parrain, le maire Brice Zunon pour avoir sans conditions et sans réserve aider la jeunesse de sa commune. »

Rappelant que 80 % de la population de la cité des antilopes est essentiellement composée des jeunes, le parrain du salon, le maire Brice Zunon, a félicité le groupe des AS pour le travail remarquable abattu : « les jeunes ont décidé de prendre le taureau par les cornes en dessinant eux-mêmes leurs propres avenir afin d'être autonomes, nous ne pouvons que les soutenir et les motiver pour la réalisation de leur rêve », a-t-il relevé.

Pour le commissaire Badji Idrissa, le SEEJD est le rendez-vous du donner et du recevoir : « Ce salon offrira une visibilité aux jeunes et à tous les porteurs d'initiatives de développement. »Il a en outre indiqué que ce salon est l'occasion d'apporter des éléments de réponse aux problèmes des jeunes.

Et de préciser : « la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes à Daloa, nous préoccupe beaucoup, reste inscrite et demeure dans nos centres de réflexion et de débats.

C'est pourquoi, nos prochaines actions que nous aurons à mener dans la commune susciteront un impact direct à la fois dans la vie sociale des populations locales et sur les activités économiques des jeunes.»

Puis de baptiser cette première édition de la SEEJD, « Brice Zunon » , parrain du salon.

Pour le président du comité d'organisation : « malgré les difficultés rencontrées, plus de 500 jeunes ont été mobilisés et pris d'assaut la mairie de Daloa pour s'informer et se former. »

Il a donc saisi l'occasion pour lancer un appel aux cadres de la région à soutenir cette initiative qui vise la promotion de l'entrepreneuriat local et à donner des opportunités de renforcement de capacités des jeunes en leur inculquant une culture entrepreneuriale favorable à la création de richesses et la réduction du taux de chômage mais aussi à lutter contre l'immigration clandestine.

Notons que pendant deux jours, des conférences, des espaces B To B, des panels autour des notions de l'emploi, de l'entrepreneuriat et du développement ont meublé ce grand rendez-vous de la jeunesse de la région du Haut Sassandra. Rendez-vous donc prit l'année prochaine pour la deuxième édition du SEEJD.