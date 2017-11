Afrique: Journée internationale de l'industrialisation de l'Afrique - Le salon « Made in Mali » au cœur de l'édition 2017

Au Mali, l'édition 2017 de la Journée internationale de l'industrialisation de l'Afrique se déroulera du 1er au 3 décembre 2017, au Parc des Expositions de Bamako, sous le thème l'écosystème de l'industrie. Selon la commission d'organisation, il est prévu plusieurs activités.

L'information a été donnée lors de la récente rencontre organisée au ministère du Développement industriel.

Selon les organisateurs, la cérémonie d'ouverture de l'événement, prévue le 1er décembre prochain, sera placée sous le parrainage du président de la République. Au cours de cette journée, il y aura le lancement des messages de plaidoyers en faveur des autorités pour qu'elles s'impliquent davantage dans l'industrialisation du pays. La deuxième journée, parrainée par le Premier ministre, verra des présentations de panels de haut niveau sur différents thèmes, avec aussi la participation des écoles et des centres de formation technique et professionnelle. La troisième et dernière journée, dédiée au public sera consacrée à des espaces de démonstration de production, mais aussi des ventes promotionnelles des produits «made in Mali».

Les responsables de la commission d'organisation de l'événement indiquent que plus de 200 exposants sont attendus à ce Salon « Made in Mali ». Un panel de haut niveau est aussi prévu avec la participation des écoles et des centres de formation technique et professionnelle.

Par ailleurs, le ministre du Développement industriel a indiqué qu'un thème fédérateur de toutes les questions liées à la problématique de l'industrialisation de notre pays sera débattu. Il s'agit notamment du thème « l'écosystème de l'industrie ».