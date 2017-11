Cameroun/Zambie: Eliminatoires Mondial 2018 - Les Lions en route pour Ndola

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

Vincent Aboubakar, un des Lions en forme du moment, sera du voyage et espère bien glaner quelques points dans la perspective du titre de meilleur joueur africain pour lequel il est nominé aux côtés de Fabrice Ondoa et Christian Bassogog.

Il faut signaler que le Cameroun ira en Zambie avec cinq joueurs locaux, dont trois appelés (Clarence Bitant, Messi Bouli et Abouem Maya) en renfort pour pallier les forfaits de Jean Pierre Nsame, Ernest Mabouka et Christian Bassogog.

Journée plutôt light pour les Lions indomptables hier avec une séance d'entraînement en matinée au stade Omnisports de Yaoundé et une séance vidéo un peu plus tard dans la journée. Les joueurs ont déjà l'esprit tourné vers le match de samedi, à Ndola, contre la Zambie dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2018.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.