Congo-Brazzaville: Violence verbale - Poursuites judiciaires engagées contre Roland Levy Nitou

A en croire le procureur, Roland Levy Nitou fait l'objet de plusieurs poursuites pénales devant les juridictions françaises pour les infractions qualifiées de vol simple ; d'outrage à personne dépositaire d'autorité publique ; d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France ; de faux et usage de faux ; de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à son pays d'origine et d'intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement scolaire.

« Il ressort de l'examen de cette plainte que Roland Levy Nitou est né le 15 juillet 1969 à Brazzaville, de Nitou Roland Levy et de Mme Ounikouela Marie Rose. L'instigateur et sa bande se sont présentés le 29 octobre 2017 devant le domicile de Claude Wilfrid Etoka, situé à Versailles en France, pour proférer des menaces qui ont été relayées sur les réseaux sociaux à leur initiative », a précisé Oko-Ngakala.

