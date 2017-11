Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le Congo et la France envisagent de relancer leur partenariat

Dans le domaine de la recherche maritime, l'appui de la France est attendu dans le cadre de la relance de l'océanographie, notamment avec les projets de surveillance du milieu marin et de la dynamique côtière. L'Hexagone sera également appelé à soutenir le Congo en matière de cartographie, d'environnement, de biodiversité et de sciences humaines.

« Je crois que la chose la plus importante, c'est de faire revenir les responsables de ces instituts de recherche pour se parler directement et explorer des voies qui sont utiles pour le Congo. Il faut intégrer le ministère de la Recherche dans le travail que nous lançons avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur le soutien à l'enseignement supérieur au Congo pour les prochaines années », a souhaité l'ambassadeur de France au Congo.

« Il y a un passé riche et long de coopération entre la France et le Congo, en particulier avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) dans la région de Pointe-Noire. Ces accords ne sont pas aujourd'hui aussi vivants que nous pourrions le souhaiter. Il faut se situer par rapport aux enjeux présents du Congo. Il y a, par exemple ,l'intégration de l'initiative Fonds bleu pour le Bassin du Congo », a indiqué le diplomate français.

La coopération entre le Congo et la France dans le domaine stratégique de la recherche scientifique, a rappelé Bertrand Cochery, date depuis belle lurette malgré qu'elle ne reflète plus l'image d'antan. La recherche étant au cœur du développement, les deux partenaires entendent revoir leur coopération afin d'y apporter une nouvelle impulsion.

