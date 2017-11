Cameroun: Lutte contre le SIDA - 20 communes s'engagent

D'autre part, 50% de personnes ont été mises sous traitement et la couverture en ARV a augmenté de 28% à 38%. Les efforts à fournir demeurent beaucoup plus dans la suppression de la charge virale.

Pour cela, il faut intensifier les actions de prévention afin de réduire le nombre de nouvelles infections, renforcer le dépistage volontaire, mettre immédiatement sous traitement toutes les personnes testées positives grâce à la stratégie « tester, traiter », et les y maintenir afin qu'elles aient une charge virale indétectable, appliquer la dispensation communautaire des antirétroviraux et enfin, renforcer la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.

Car, c'est le seul chemin pour accélérer la prévention et venir à bout de la pandémie. Pour le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, à travers le slogan choisi, il est question d'accélérer et de passer à la vitesse supérieure dans tous les domaines de la lutte.

Il explique en effet que les maires sont des acteurs majeurs de la lutte contre le Sida et il est normal qu'ils s'engagent à sensibiliser leurs populations, les encourager à se faire dépister et le cas échéant, se faire soigner.

Un à un, sous le regard bienveillant du ministre de la Santé publique et du ministre délégué auprès du Minatd chargé des Collectivités territoriales décentralisées, les délégués du gouvernement auprès des Communautés urbaines de Bertoua et Bafoussam apposent leurs signatures au bas du document.

