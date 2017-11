Congo-Kinshasa/Guinée: Mondial Russie 2018 - Le pays jouera à fond contre la Guinée

Les Léopards ont promis de battre le Syli national par deux buts d'écart, le 12 novembre au stade des Martyrs de Kinhasa, tout en espérant un scénario d'une défaite de la Tunisie à domicile face à la Libye.

C'est presque sans enjeu que la RDC va accueillir la Guinée, pour le dernier match des éliminatoires du Mondial Russie 2018. En effet, le onze national congolais occupe la deuxième place avec 10 points, à trois longueurs de la Tunisie, leader avec 13 points. Son infime espoir est que la Tunisie s'incline à domicile devant la Libye. A ce moment, la RDC devrait emporter son match contre la Guinée avec un score large.

Pour le sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge, il faudra jouer à fond contre la Guinée. « Nous entrons toujours sur le terrain pour faire plaisir aux supporters, même en cas d'une défaite. On va aborder ce match pour gagner, et l'équation qu'on a c'est de gagner avec deux buts d'écart. C'est l'état d'esprit dans lequel nous avons commencé à travailler.

Aujourd'hui (première séance d'entraînement, Ndlr), il y a eu beaucoup de rythme, nous étions à 16 joueurs. Nous avons travaillé essentiellement le pressing, parce qu'on voudra mettre le pressing le samedi pour ne pas laisser cette équipe guinéenne, qui sait bien manier le ballon. On va rentrer sur le terrain pour gagner 2-0, et s'il n'y a pas d'espoir, ce n'est pas la peine de venir. Nous jouerons notre match à fond pour pouvoir gagner, faire honneur à nos familles, au public congolais et à tout le monde », a-t-il déclaré à la presse, à la fin de la première séance d'entraînement des Léopards le 7 novembre, au stade des Martyrs.

Pour sa part, le milieu offensif de Fulham en D2 anglaise, Neeskens Kebano, a assuré que la victoire est le principal objectif de cette rencontre tout de même de niveau international : «C'est l'objectif, on se doit de gagner. Le dernier match ici, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Même si on a plus notre destin en mains, cela reste un match du niveau international. Donc, on va essayer de le gagner. À nous de faire le travail, de jouer à notre niveau et on verra après », a-t-il souhaité.

Défenseur central de Konyaspor en Turquie, Wilfried Moke espère le scénario miraculeux : « On va aborder cette rencontre comme d'autres matchs avec l'envie de gagner, surtout qu'on joue à domicile. Et la dernière rencontre à domicile, on ne l'a pas terminée avec une sensation positive, donc on va chercher les trois points pour voir s'il y aura un miracle qui va se passer et que la Tunisie perde son match », a-t-il espéré. Seize des vingt-trois joueurs retenus par Florent Ibenge ont été présents à la première séance d'entraînement.