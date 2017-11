Cameroun: Investir au pays - Le potentiel en vitrine

Le deuxième Cameroon Investment Forum s'ouvre ce jour à Douala. Hier, on était aux derniers réglages sur le site.

L'Agence de promotion des investissements (API) remet ça. A partir de ce matin, et ce jusqu'à demain 10 novembre, elle organise à Douala, la 2e édition du Cameroon Investment Forum (CIF). Hier à la maison du parti à Bonanjo, site de l'événement, de nombreuses tentes de couleur blanche étaient déjà dressées et les acteurs étaient au four et au moulin.

Non loin de là, montée sur un escabeau, un ouvrier en chasuble ajuste des rideaux dans le haut d'une tente. Çà et là, des coups de marteau opiniâtres fixent des pièces de bois qui serviront pour les stands et autres pupitres dès ce jour.

« Nous sommes là depuis hier [7 novembre, Ndlr], pour identifier et aménager notre stand », explique Grâce Bilo'o, de la Sonara.

La jeune femme estime que tout sera prêt à temps, pour ce qui est de son entreprise du moins. Cette deuxième édition se tient en partenariat avec les ministères en charge de l'industrie et de l'économie.

Il s'agit d'un cadre de concertation et de réflexion de haut niveau, permettant de connecter entre eux les entrepreneurs et les porteurs de projets industriels. Mais la grande innovation cette année est le marché de l'investissement, avec la présence des partenaires techniques et financiers d'envergure.

Selon les organisateurs, le CIF 2017 offrira aux invités et aux participants une plate-forme adéquate de mise en réseau ainsi que des possibilités d'établir ou de consolider des contacts personnels et professionnels.

En outre, il donnera l'occasion de découvrir des options industrielles du gouvernement, énoncées dans le plan de développement industriel du pays et des opportunités d'investissement qui y sont rattachées.

Dans un contexte de nécessaire revitalisation de l'intégration régionale et d'ouverture progressive du marché national, l'API compte tirer le plus grand profit des opportunités offertes par cette nouvelle donne pour revisiter les conditions d'amélioration du cadre d'investissement en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier, tout en étant conscient de ce que l'industrialisation requiert la mobilisation d'importantes ressources dont ne dispose à l'heure actuelle ni l'Etat du Cameroun, ni le secteur privé national.

D'où l'impérieuse nécessité de mettre en place les meilleures conditions possibles pour favoriser et faciliter l'importation des capitaux dans le pays.

