Sénégal: Arrêt brusque des pluies - Les paysans de Vélingara alertent l'État sur les conséquences désastreuses

«[Nous] Sollicitons de l'Etat l'anticipation, la planification et l'organisation d'opérations de distribution de vivres pour les producteurs et productrices du département de Vélingara affectés par l'arrêt brusque des pluies aux conséquences désastreuses en matière de prévisions de récoltes».

Voilà, entre autres, l'une des recommandations de la journée d'auto-évaluation de l'hivernage 2017, tenue à Madina Gounass, le 02 novembre dernier.

Analysant les causes de cet situation alarmante, les producteurs et productrices encadrés par l'ONG ASED ont jeté un regard critique sur l'hivernage qui vient de finir, en mettant l'accent sur le retard dans la mise en place des semences et des intrants, que l'Etat a positionnés en temps utile mais que les contraintes intrinsèques aux Collectivités locales ont fortement retardés.

Mais, les services déconcentrés, notamment le SDDR et la météo de Vélingara, et le sous-préfet de Bonconto qui présidait la rencontre, ont pointé du doigt certains comportements et pratiques, ajoutés aux nombreuses et longues pauses pluviométriques qui sont à l'origine des mauvaises prévisions de récoltes pour le département. Ils ont indexé l'entêtement des paysans à ne pas suivre les recommandations des services techniques, en semant tôt tout en utilisant les données fournies par le service météorologique.

Ce que, du reste, les producteurs et les partenaires d'ASED (USAID Naatal Mbay, SODAGRI, Fondation Syngenta, FEPROBA, etc.) ont reconnu. De nombreuses doléances ont été formulées à l'endroit des autorités administratives et locales, allant de la nécessité pour l'Etat d'augmenter les aménagements agricoles pour le département à la facilitation de l'accès au crédit et aux équipements ruraux, malgré les efforts fournis.

Le président d'honneur de l'ONG ASED, l'ancien député Amadou Tidiane Talla, a pris l'engagement de porter ce plaidoyer auprès des hautes autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, les services et partenaires compétents pour que, si cette prévision se confirme, la situation soit rapidement prise en charge.