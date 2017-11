Sénégal: Oumar Diallo - «J'engage tous à une gestion collégiale»

Le nouveau Directeur général (Dg) des Douanes sénégalaises, Oumar Diallo, a promis un commandement rigoureux axé sur la connaissance des hommes, administré et appliqué à la dimension de ses derniers. Il l'a fait savoir, avant-hier mardi, à Dakar, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Pape Ousmane Gueye.

C'est à travers un discours courtois, mais rigoureux, que le tout nouveau Directeur général (Dg) des Douanes, en l'occurrence Oumar Diallo, s'est adressé aux siens. «Le dynamisme de l'administration des Douanes est tributaire à une gestion axée sur l'adaptation et l'anticipation des défis et enjeux de l'heure pour répondre de manière efficace et efficiente aux objectifs fixés. Le tout impulser par des chefs responsables, loyaux, et audacieux, à même de prendre des mesures "économiques" pour répondre aux mieux des attentes», a-t-il lancé à ses subordonnés. «Je ne prendrais aucune responsabilité moi seul. Chacun, en sa qualité de chef, devra prendre la sienne et ensemble nous assumeront. Car, je veux une gestion, participative et inclusive, donc collégiale pour la sécurisation des recettes et une croissance économique soutenue et durable», a-t-il précisé dans une salle remplie, comme un œuf, d'agents à la retraite, en fonction, de parents, d'amis, entre autres.

L'inspecteur général d'Etat en «mission» à la Direction des Douanes sénégalais annonce déjà la couleur. «On va gouverner collégialement. Je ne prendrai jamais seul une décision. On la partagera et on l'assumera ensemble. Considérez que je suis en mission et elle dépend de la volonté du chef de l'Etat. Si c'est nécessaire, je passerai deux mois, six mois, un an ou maxi deux ans. Je suis vieux, je dois aller me reposer», déclare-t-il. Une manière d'avertir les siens qu'avec lui la tâche ne sera nullement facile. «Je veux des hommes qu'il faut à la place qu'il faut (technocratie). Et non une administration clanique, de favoritisme, de partisannerie ou autre, mais une administration basée sur la compétence, la justice, la transparence... », a-t-il vivement notifié aux soldats de l'économie.

Toujours dans son discours, il dira: «nous avons une mission et nous la mènerons ensemble. Les résultats seront vos résultats à vous. Et l'accomplissement de cette mission ne peut être amorcé que de manière inclusive et participative», a-t-il soutenu. Il invite, par ailleurs, ses agents à «renforcer la discipline et l'autorité hiérarchique, seule manière de faire respecter le Sénégal». Il poursuit: «j'appelle tout le monde au travail et au retour des valeurs anciennes intrinsèques qui ont tout le temps animés cette administration adossée à une devise: "Devenir meilleur pour mieux servir"», a-t-il rappelé.

Modernisation et dématérialisation des procédures

Sur ce, il relèvera que «la modernisation de notre administration et la dématérialisation des procédures devront davantage être sécurisées». Egalement, il fera noter que le renforcement des partenariats avec les entreprises et les autres administrations, les entrepreneurs, les commerçants, les importateurs et tous les usagers du service se poursuivra. En outre, il a promis de porter «une attention particulière sur une partie de notre personnel pour une prise en charge encore plus efficiente des personnes vulnérables issues de la Douane, veuves, retraités, orphelins et grands malades».

Auparavant, le Dg sortant, Pape Ousmane Gueye a dit ceci à son remplaçant: «je suis convaincu que vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bienvenu parmi les siens». Tout de même, il n'a pas manqué de magnifier le travail accompli sous sa Direction.