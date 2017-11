Cameroun: Bandjoun - En rangs serrés derrière l'homme du 6 novembre

Les militants ont réaffirmé lundi leur adhésion aux idéaux de paix et d'unité incarnés par le chef de l'Etat, Paul Biya.

La réalisation de nombreux projets structurants qui transforment le pays en un Etat moderne qui poursuit sa marche vers l'émergence à l'horizon 2035, la préservation et la consolidation des précieux acquis de paix, d'unité, de démocratie, de stabilité, de sécurité et d'indivisibilité de notre pays, la création et l'opérationnalisation de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui devra contribuer au renforcement de notre « vivre ensemble », l'amélioration de soins de qualité dans les hôpitaux, la mise en œuvre en cours du Plan d'urgence triennal...

Ce sont là quelques réalisations du Renouveau qui ont été rappelées dans les trois sections du Koung-Khi lundi par les différents présidents de section.

Dans la section Koung-Khi nord à Bandjoun, le président de la section, Albert Kouinche, se dit fier aux côtés des militants de fêter ce 35è anniversaire du président Paul Biya qui préside « aux destinées de notre pays avec brio, sagesse, clairvoyance, détermination, pondération et succès depuis 1982. »

S'appuyant sur le thème centré sur le renforcement de l'esprit camerounais pour la consolidation de l'unité et de l'intégrité nationale et la paix, Albert Kouinche rappelle que le vivre ensemble est sous-tendu par des valeurs telles que la paix, l'unité et l'intégration nationale, l'intégrité, la modernité, la démocratie et la justice, la culture de la pondération, la tolérance, la patience et la résilience, le culte de l'effort, le rejet de l'impossible, la fierté d'appartenir à un Cameroun un et indivisible.

J'aime