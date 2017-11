Cameroun: Sécurité routière - La France appuie la gendarmerie

Le SED, Jean Baptiste Bokam a présidé une cérémonie de remise de don de casques du gouvernement français hier à Yaoundé.

La surveillance du trafic sur nos routes reste une priorité de la gendarmerie nationale. Dans cet effort quotidien, la France, partenaire stratégique du Cameroun, apporte son appui.

Hier, cet accompagnement constant s'est encore matérialisé par le don de 209 casques et accessoires et plus de 1 000 paires de gants pour les gendarmes.

Pour réceptionner, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Jean Baptiste Bokam. Le gouvernement français, donateur, était représenté par l'ambassadeur de France au Cameroun, S.E Gilles Thibault.

Un don de plus, qui illustre « la variété et la solidité des liens d'amitié et de confiance qui unissent la France et le Cameroun », s'est réjoui Gilles Thibault. Pour le diplomate français, c'est une belle mission que celle de sauver les vies.

Car l'insécurité routière crée encore d'énormes pertes humaines, tristesse et angoisse au sein des populations camerounaises. Ce geste, a indiqué le SED Jean Baptiste Bokam, traduit l'excellence des relations et le dynamisme dans la coopération militaire entre le Cameroun et la France.

D'où la gratitude du gouvernement camerounaise pour cette assistance permanente et fructueuse à l'armée camerounaise et particulièrement à la gendarmerie.

Aussi, le SED a-t-il invité les pelotons de gendarmerie chargés de la sécurité routière à renforcer la vigilance sur le terrain, afin de réduire les cas d'incivisme et de sauver la vie des usagers.

