Angola: Petro et Primeiro d'Agosto disputent la finale comme en 1990

Académica de Luanda et Petro de Luanda disputeront dimanche la finale de la Coupe d'Angola de hockey. Plus »

Les deux clubs ont fait une bonne saison, au cours de laquelle ils ont imposé certain rythme, au point d'écarter très tôt les autres participants dans la lutte pour le titre, justifiant d'être les plus grands emblèmes du sport dans le pays.

Primeiro d'Agosto et Petro de Luanda «ont monopolisé » la finale de la deuxième plus grande compétition du football national après le « bis » de Primeiro de Maio de Benguela dans les deux premières éditions (1982 et 83), qui a été suivi par le le sacre de Ferroviário de Huíla ( 1985 et 1989), Interclube (1986) et Sagrada Esperança de Lunda Norte (1988).

Luanda — Les équipes de football de Petro de Luanda et Primeiro d'Agosto s'affrontent samedi, 19 ans plus tard, pour la sixième fois, en finale de la Coupe Angola, rééditant les décisions des années 1990, lorsque sa position dominante dans cette compétition était évidente.

