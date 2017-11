Sénégal: Préparatifs du festival national des Arts et de la culture (Fesnac) - Les acteurs culturels de la région dans les starting-block

La région de Sédhiou prépare activement sa participation au Festival national des arts et de la culture (FESNAC), au titre de l'édition de 2017. Lundi dernier 6 novembre, un Comité régional de développement (CRD) est organisé au Centre culturel régional aux fins de dégager les stratégies d'optimisation de la participation de la région de Sédhiou.

Autour du thème générique «Culture et émergence des territoires», les acteurs vont se plancher sur les différents sujets dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique. Des séances d'audition seront décentralisées dans les chefs-lieux de département en vue de démocratiser et maximiser les chances de chacun et de la région.

«Nous allons procéder par audition au niveau décentralisé jusque dans les départements pour mieux démocratiser les approches de sélection», a déclaré Aliou Kéba Badiane, le directeur du Centre culturel régional de Sédhiou. Il s'exprimait lundi dernier 6 novembre, lors d'un Comité régional de développement (CRD) organisé au Centre culturel régional aux fins de dégager les stratégies d'optimisation de la participation de la région de Sédhiou au Festival national des arts et de la culture (FESNAC), au titre de l'édition de 2017, dont le du thème générique «Culture et émergence des territoires». Et de préciser qu'«il s'agira de voir ce que chaque département fait en termes de création en tenant compte de la thématique. Cela nous permettra assurément de faire un casting juste et trouver en conséquence les meilleures troupes en danse, musique et théâtre».

Au sujet de ces auditions décentralisées, le gouverneur de région est bien d'avis que cela permettra à chacun d'y aller à chance égale. «C'est une démarche de proximité, d'efficacité et d'objectivité qui donnera à la région les chances d'engranger des succès que nous avons eu jusque-là», a dit Habib Léon Ndiaye. A propos des recommandations, le gouverneur de région relève que «l'ensemble des contributeurs de la région, à commencer par les collectivités locales pour lesquelles nous savons que la culture est une compétence transférée, doivent accompagner les artistes de la région dans la conquête des titres. L'encadrement, la formalisation et l'accompagnement sont aussi des attentes auxquelles nous invitons tous à œuvrer pour la réalisation. Pour tout cela, nous allons y travailler avec le directeur du Centre culturel, Aliou Kéba Badiane, pour recueillir toutes les préoccupations des acteurs culturels de la région».

Pour ce qui est justement des contraintes liées à la participation de la région, le directeur Badiane a indiqué que «le budget baisse d'année en année. La dernière édition nous étions à Kolda avec très peu de moyen. Et, cette année, c'est à Louga, encore plus loin, sans la certitude d'avoir les moyens. Le confort du déplacement et autres commodités sont indispensables à une prestation de qualité», dit-il. Un comité régional de développement (CRD) est envisagé pour servir de d'espace de partage sur tout ce qui touche à la culture mais surtout donner corps à l'idée d'organiser des journées culturelles de Sédhiou, tel que recommandé par le Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou en 2015. Moussa DRAME