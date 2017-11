Burkina Faso: Vincent Dabilgou aux militants du NTD - « Vous vous êtes adossés à du roch »

A Faramana, c'est le conseiller Amidou Traoré qui représente le parti. Il a promis de travailler de concert avec tous les habitants de Faramana et à « cultiver la paix et la tolérance » afin que la stabilité continue de régner dans la commune.

Vincent Dabilgou dit « comprendre » l'attente pressante des populations, mais reste optimiste car, dit-il, « on ne peut pas tout faire en deux ans ». Une chose est sûre, « il reste trois ans et le NTD fait confiance au président Roch ».

Le président du parti s'est dit réconforté du choix du thème, parce que le PNDES est un « outil de développement certain », qui va développer le Burkina Faso et il faudra que « les communes rurales se l'approprient ».

Toutes les préoccupations des représentants des jeunes et des femmes, exposées respectivement par Zoumana Dembélé et Tiapri Sako, ont déjà été prises en compte dans le PNDES, selon le président du parti.

Dans la matinée du samedi 4 novembre dernier, devant hommes, femmes, jeunes et notabilités communales, le président du parti, les trois députés, le ministre des Transports et de la mobilité urbaine, Souleymane Soulama, les maires et les conseillers du parti ont exposé à tour de rôle le contenu du PNDES et son apport concret dans l'épanouissement des populations des communes rurales en particulier.

Députés, maires, ministre du parti se sont joints au président national du parti, Vincent Dabilgou, pour défendre le PNDES et expliquer aux populations l'intérêt national contenu dans cette grosse valise du programme présidentiel et qui réconforte le NTD dans son option de soutenir l'action du président Roch Marc Christian Kaboré.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.