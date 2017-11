Ile Maurice: Fonction publique - Le transfert de hauts cadres fait sourciller

Une valse de transferts en fin d'année dans la fonction publique... L'exercice ne manque pas de faire sourciller plus d'un au sein de la fonction publique. En fait, cinq Permanent Secretaries (PS) et un Senior Chief Executive (SCE) ont été mutés dans d'autres ministères. Ces changements ont pris effet hier, mardi 7 novembre.

Nous avons tenté d'avoir une version officielle du ministère. En vain. Mais dans les milieux concernés, l'on s'interroge sur la pertinence de ces transferts. Cet exercice, qui aurait été considéré normal dans d'autres circonstances, est jugé subit par certains.

Ces transferts auraient-ils pour toile de fond l'impair diplomatique entourant le drapeau indien inversé, lors de la cérémonie officielle commémorant l'arrivée des travailleurs engagés, le 2 novembre, à l'Aapravasi Ghat ? Au sein de la fonction publique, cette conclusion se fait persistante.

Ceux qui s'interrogent sur ces transferts sont d'avis que l'exercice vise à «camoufler» le transfert de la PS du ministère des Arts et de la culture vers un autre ministère. Alors que l'enquête ordonnée par le Premier ministre, disent-ils, n'aurait pas encore été bouclée. Cela, afin de situer les responsabilités lors d'une cérémonie qui avait engagé les services du Protocole des Affaires étrangères, du ministère des Arts et de la culture et de l'Aapravasi Ghat Trust Fund, entre autres.

Camouflage

En fait, la PS Iona Melanie Oree a quitté le ministère de la Fonction publique pour rejoindre celui de l'Industrie, du commerce et de la protection des consommateurs. La PS Nirmala Bheenick, qui était au ministère de la Santé, se retrouve, pour sa part, au ministre de l'Agro-industrie.

Rajwantee Ramrukheea devient, de son côté, la nouvelle PS au ministère des Arts et de la culture, après son passage au ministère de l'Industrie et du commerce. Tandis que Leela Devi Luckheenarain quitte, elle, les Arts et la culture pour prendre ses nouvelles fonctions à la Santé. Nazir Soobratty, qui était le Deputy Permanent Secretary au ministère de l'Intégration sociale, est le nouveau PS au ministère de la Fonction publique.

Quant à Asha Devi Burrenchobay, elle a été affectée au ministère de la Justice, des droits humains et des institutions réformatrices en tant que SCE. Alors qu'elle était auparavant adjointe SCE au ministère des Finances.

