Ile Maurice: Il voulait voyager tous frais payés - Arrêté sous la PoCA, Ramraz Hoolass a été libéré

Il a dû s'acquitter d'une caution de Rs 8 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 20 000. Présenté devant la cour de district de Port-Louis, ce mercredi 8 novembre, sous une accusation provisoire de public official using his office for gratification, Ramraz Hoolass, 59 ans, a recouvré la liberté. Cet Acting Ward Manager de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, qui siège au sein du Bid Evaluation Committee du ministère de la Santé, avait été arrêté par l'Independent Commission against Corruption.

Il est reproché à cet habitant de Nouvelle-Découverte d'avoir approché une compagnie privée afin de s'octroyer des faveurs, nommément un billet d'avion pour l'Afrique du Sud. En échange, il aurait promis de faire en sorte que la compagnie obtienne le contrat pour le rehaussement des équipements du laboratoire cardiaque auquel il est affecté.

Les faits remontent à février 2016. Ramraz Hoolass se serait fait passer pour le responsable du dossier concernant le rehaussement des appareils d'angiographie. Ce projet devait permettre des interventions neurochirurgicales.

Il se serait alors tourné vers la compagnie privée. Prétextant devoir inspecter les appareils concernés en Afrique du Sud, il aurait convaincu l'entreprise de lui payer un billet d'avion. Étant donné qu'il siège au sein du Bid Evaluation Committee et qu'il a, dans le passé, approuvé ses produits, la compagnie n'y a vu que du feu.

Pour sa défense, Ramraz Hoolass dit avoir agi avec l'approbation des responsables de l'hôpital et du ministère de la Santé. Sa version a cependant vite été démolie. Il a été arrêté en vertu des articles 7 (1) et 83 de la Prevention of Corruption Act (PoCA).

L'ICAC compte convoquer d'autres personnes dans cette affaire.